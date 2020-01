Mónica Farro habló de su pelea con Sol Pérez

El primer gran escándalo de la temporada en Mar del Plata tiene como protagonistas a Sol Pérez y Mónica Farro, las actrices de la comedia Veinte millones, con Carmen Barbieri como figura principal del elenco.

Todo comenzó la noche del jueves 16, con una primera discusión que se hizo pública. Pero el episodio generó todavía más revuelo el viernes 17 cuando un nuevo cruce en camarines obligó a que la producción suspendiera la segunda función en el teatro Atlas.

Se habló de gritos, insultos y un supuesto encontronazo físico que no pasó a mayores gracias a la intervención de sus compañeros de escenario.

A las pocas horas del suceso, un comunicado del productor Guillermo Marín calmó la incertidumbre al informar que la obra seguirá con sus funciones en los horarios ya establecidos.

Sin embargo, nadie sabe cómo lograrán recuperar la paz tras bambalinas ya que el conflicto entre Sol y Mónica no hay posibilidad de tregua sino todo lo contrario. Fue la vedette uruguaya quien rompió el silencio y contó su versión de lo sucedido.

«Vamos a hablar con Mónica Farro, la llamamos a Sol Pérez pero no nos contesta», aclaró Marcelo Polino, conductor de Polino Auténtico, ciclo de Mitre AM 790 (Sábados, a las 12) que se emite desde La Feliz.

«La producción (de la obra) me pidió que no diga nada pero yo soy así, no me voy a bancar que se diga cualquier cosa sobre mí, que yo empecé todo y que soy una mujer agresiva», explicó Mónica, que relató cómo se dieron los hechos del jueves 16 y el viernes 17.

«Ella me puso el mote de violenta. Pero yo agradezco que esto pasó adelante de todos…», afirmó Mónica sobre la discusión que se produjo en el camarín de Carmen, el jueves 16.

«Yo llegaba al teatro y saludaba a todo el mundo pero ella no me respondía. Cuando una persona no te saluda… Le fui a preguntar qué pasaba. Yo soy una persona frontal. Fui al camarín, estaba la vestuarista y otras personas: le pregunté si tenía algún problema. Y empezó a los gritos pero con mi vida personal. No puedo decir los insultos porque son horribles», contó la uruguaya.

«Obviamente si vos me insultás yo te voy a responder, ¿pero a los golpes? Jamás. Ella se paró adelante mío y me decía ‘pegame, pegame’. Me di vuelta y le dije a Carmen (Barbieri) que no le iba a pegar. Me dijo ‘lo bien que hacés'», siguió contando Mónica.

Luego dio más detalles sobre el encontronazo. «Yo estaba sentada y ella me gritaba, me insultaba. Se metió con mi hijo, me la banqué. Se metió con mis padres y me levanté. Me insultaba de una manera irreproducible, ni un hombre te insulta así. De mi hijo dijo que se fue a Uruguay porque le doy asco, y que mi familia siente asco por mí. La palabra ‘gato’ es lo mínimo que me dijo. Yo me paré de mi sillón y le dije que no se metiera con mi familia. Se me vino encima y me decía ‘pegame’. Estaba desquiciada, la sacaron entre cuatro personas, yo no necesito mentir», cerró la vedette.

«Yo estaba en pasillo en mitad de la función, comiendo algo… Siempre lo hago, estaba charlando con (el agente de prensa) Maxi Cardaci y me reí fuerte… De la nada ella salió a decir que yo me estaba burlando de ella… Agarró sus cosas, vació su camarín y se fue», contó Mónica en su diálogo con Polino y Majo Martino, conductora invitada a Polino Auténtico.

«Fue una falta de respeto total para los compañeros y para el público. Carmen tuvo que salir al escenario a decir que una de las personas no quería hacer la función, pidió disculpas y se devolvió el dinero de todas las entradas», reveló Mónica.