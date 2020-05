Moria Casán calificó a Yanina Latorre de «tucán con gripe» y le dedicó irónicos tweets

La One arremetió contra la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” a pura ironía y con frases picantes en Twitter.

El picante ida y vuelta entre Moria Casán y Yanina Latorre parece no tener fin. Luego de que la diva opinara en una nota radial de la vida personal de la panelista de LAM y trajera al presente los encuentros de Diego Latorre con Natacha Jaitt, Yanina le respondió sin filtro y con dureza.

Pero el cruce no quedó ahí y Moria arremetió contra Latorre en Bendita: «No tengo nada en contra de esta señora. Lo único que no puedo soportar de ella es su voz. Trato de que alguien me tercerice la voz. Es insoportable, como un flautín mal afinado. Parece un tucán con gripe y una mujer muy humillada».

Lejos de quedarse callada, la panelista le respondió en LAM recordando la detención de Moria en Paraguay: «Cuando fuiste presa te agarraron con cocaína, mamuchi y vos dijiste que eras adicta para no decir que traficabas, es lógico. acá tengo tu declaración judicial».

Tras las explosivas declaraciones de Yanina, Casán recurrió a la ironía en Twitter y, junto a varias imágenes de tucanes, le contestó picante.

“¿No es divino este ranfástido (tucán)? Cuando se enoja cuenta un cuentito que le agarra por quemar cosas de amantes. Flautin, tin tin, merquín, droguín, puntín, Martín Fierrín, adrenalin pin pin. Botella descorchándose; sidra caliente en sesentena; bajín, pleasín. El volumensín que me da vomitín tin tin tin”, escribió la One jugando con las palabras en uno de los indescifrables tweets.

Luego de un modo indirecto comparó la voz de Yanina con la de dicha ave y una rana: “Sonido bastante similar al croar monosílabo de una rana. #ComboLetal. El mix del tucán con rana. S.O.S. #MeImpresionaMiFama”.