Moria Casán y Nacha Guevara estrenaron su obra

“Nosotras somos amigas, nos conocemos, nos queremos y había que subir al escenario para ver qué pasaba. Según lo que dicen, hay química”, le había contado Nacha. “Ella es súper frágil. La persona más frágil que conocí en mi vida, en cuanto a la sensibilidad… Un papelito. Y me dan como ganas de protegerla -había contado Moria sobre su compañera en las tablas-. De hecho, soy medio mamá. Cuando está medio flojina, me tomo un avión y me voy a tomar el té con ella…”. Y tiene razón la cantante: esa química -que le han dicho- se aprecia sobre las tablas.