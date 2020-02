Multivisión en Carlos Paz – Guido Süller: “me puso triste no estar invitado a los Premios Carlos”

Hoy en “Verano Total” estuvo junto a Pablo Layus el mediatico del momento Guido Süller y habló de todo lo que pasó en un mes y medio de temporada y a 4 semanas de despedirse de la villa.

Sobre el evento de la jornada, la entrega de los premios Carlos en los jardines municipales Guido expresó su tristeza por no estar ni nominado ni invitado. ”Estoy triste, me hice hacer un traje especial para los premios y no voy a estar allí con el resto de los elencos”. Ante esto, el equipo de Multivisión decidió llevarle y darle una entrada para poder hacer el análisis de los looks de los famosos que pasen por la alfombra roja.

En cuanto a los rumores de que se levantaba la obra “Very Japy Show”, negó todo y además el mediático remarcó que “la obra está siendo un éxito, a sala llena, con gente parada, tenemos 4 funciones más todos los lunes”.