Murió Kenny Rogers, estrella de la música country

Kenny Rogers, referente de la música country, falleció a los 81 años, rodeado por su familia y por causas naturales.

Kenny Rogers falleció a los 81 años en su hogar, rodeado de su familia y por causas naturales, según reveló su cuenta de Twitter oficial. En 2019, el artista ya había sido hospitalizado por deshidratación, entre rumores de que su salud estaba empeorando. En 2015 anunció su gira de despedida, y llegó a visitar varios países incluso en Europa, pero en 2018 tuvo que cancelar recitales.

Kenny Rogers será recordado por ser una de las mayores leyendas del country en Estados Unidos. Logró trascender las barreras de este género para alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100 en un par de ocasiones: con “Lady” (escrita por Lionel Richie) a principios de los años 80 y después junto a Dolly Parton en “Islands in the Stream”, un clásico universal que no solo gustó a los fans de la música country.

También contó con un sinfín de éxitos más y de hecho un “greatest hits” suyo es uno de los discos más vendidos de la historia en Estados Unidos, al haber despachado 12 millones de copias, siendo también disco de diamante en Canadá. Su álbum de estudio más exitoso sería “The Gambler” que, editado en 1978, sería cinco veces platino por la venta de 5 millones de unidades, alimentado por una serie de películas homónimas para televisión protagonizadas por él mismo