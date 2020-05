Murió la actriz Susana Ortiz

Horas antes de su partida, su hijo Alejo había compartido un posteo con una foto de ella para saludarla por su cumpleaños y para contar que desde hacía tiempo no la estaba pasando bien. En su texto, de alguna manera él se despide: “Hoy es el cumpleaños de Susana Ortiz , no sé si sea feliz o no. Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de algunos médicos y algunas personas de nuestra bendita Obra social”.