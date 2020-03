Murió otra nena Wichí

La niña llegó grave esta mañana al Hospital de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, y falleció esta tarde tras ser trasladada en vuelo sanitario al Hospital de Tartagal. Aunque creen que estaban en peso, las autoridades sanitarias no pudieron confirmar si tenía riesgo nutricional.El gerente del Hospital de Santa Victoria Este, César Oviedo, confirmó que entre las 16.30 y las 17 falleció una nena de 5 años y 9 meses de Pozo El Tigre, comunidad wichí que se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad cabecera. Aunque para el médico la niña estaba en peso, no pudo confirmar si había o no riesgo nutricional, dado que precisaba para ello de otros estudios que no pudieron realizarse. El último control de la niña había sido en julio del año pasado. Oviedo contó que la niña llegó en estado convulsivo y con vómitos fecaloideos. Esto al parecer había sucedido por una obstrucción de la vía intestinal. Esta situación provocó una bronco aspiración, por lo que los médicos la entubaron. Aunque estaba ya descompensada, los trabajos médicos continuaron por tres horas para estabilizarla. Estaban a la espera del vuelo sanitario que en el momento de ser convocado estaba en otro lugar. Finalmente el vuelo llegó y llevó a la niña al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en el departamento San Martín, pero la nena falleció a la hora de su ingreso a este hospital.