Nicole Neumann contó llevó a sus hijas a la casa de su padre en cuarentena

En plena cuarentena, los padres separados viven este periodo con mucha incertidumbre. No solo lo padecen los adultos, por no poder cumplir con el periodo de visitas, sino que también los menores. Se sugiere que si no es necesario que no haya intercambio de hogares y que si lo hay, que sea de manera espaciada y no todos los días.

Nicole y el ex futbolista Fabián Cubero están separados hace tiempo, y tienen tenencia compartida de sus tres hijas que tienen en común.

La modelo contó que esta llevando a cabo todas las medidas de higiene necesarias para hacer frente a este virus que nos afecta.

También contó como hizo para trasladar sus hijas a la casa de su padre “Se fueron en un auto de una casa a la otra…Por otro lado, obviamente, me daba miedo porque fueron a un departamento y con la gente que sube al ascensor, respira, estornuda ahí adentro, los botones que son manipulados por un montón de gente, todo eso me daba pánico. Pero bueno, las mandé con guantes, con barbijos, les pedí por favor que hasta que no estén adentro del departamento del papá no se los sacaran, que no toquen nada, picaporte, las paredes del ascensor, nada de nada hasta no estar adentro… Ni siquiera que toquen el timbre”.

Por otro lado cotó que mas les recomendó a las niñas “En el bolso también les mandé un frasquito de vitamina C, que me habían recomendado para que tomen todos los días, para que lo sigan tomando a pesar de no estar conmigo y que por favor, traten de comer lo más sano posible; me refiero a frutas, verduras, todo ese tipo de cosas que le hacen bien al sistema inmunológico. Esos fueron todos mis recaudos, pero bueno, una vez que uno entrega, por más que quiera tener todo el control, no lo tiene, y bueno…pero están bien con el padre y en cuanto pueda, por supuesto, las voy a ir a buscar, porque acá en mi casa está su centro de vida, yo soy la mamá, Sienna tiene cinco años y también me necesita mucho a mí”.