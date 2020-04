Nicole Neumann en aislamiento con ella misma

La modelo se encuentra cumpliendo con el aislamiento obligatorio en su hopgar. Por otro lado sus 3 hijas se encuetan al cuidado de su padre Fabian Cubero.

Según contó la modelo esta aprendiendo a encontrase con ella misma. Suele pasar el tiempo cocinando y haciendo ejercicios de yoga. Pero por otra parte no puede dejar de extrañar a sus pequeñas hijas «Acá estoy, un poco peor porque no estoy con mis hijas estos días. Estando con ellas se me pasaba más el día. A la mañana nos ocupábamos del colegio, de las tareas, desayunábamos y almorzábamos juntas, así que estoy aprendiendo a estar sola con mi ser. Es más complicado», indicó con cierta angustia.

Tras asegurar que sólo tiene la cabeza puesta en la pandemia, Neumann sostuvo que el miedo y la incertidumbre dominan su estado de ánimo en estos momentos. «Sé que la salud pasa por todo lo anímico y emocional, así que hay que tratar de estar bien» tambien aclaro porque las niñas estan con su padre en estos momentos «Las chicas no veían al papá hace un mes porque él se fue de vacaciones, volvió y después quedó en cuarentena por 14 días. Tenían que verlo, ya lo extrañaban. No estaba bueno generarles más angustias».