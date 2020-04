Nicole Neumann hizo un tutorial para aprender a hacer tapabocas con un corpiño

Nicole Neumann compartió con sus seguidores de Instagram un tutorial para aprender a confeccionar un tapabocas casero utilizando un corpiño. La modelo mostró cómo reciclar una prenda interior en poco tiempo. “Vi este tutorial de tapabocas en algún lado y ¡¡¡me pareció práctico, fácil y rápido!!! ¡¡¡Se los paso!!! ¡¡¡Cuídense y cuidemos a los más vulnerables!!!”, dijo en la red social.

Desde hace unas semanas, Nicole permanece en su casa cumpliendo el aislamiento obligatorio con sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana. A través de videollamadas, suele participar del ciclo Nosotros a la mañana, en el que se desempeña como panelista. Recientemente, Mercedes Ninci había contado que sus compañeros supuestamente estaban enojados porque ella no estaba yendo al estudio.

“Si están todos enojados conmigo, no lo sé”. Mi motivo por el que no puedo estar ahí lamentablemente es muy claro: soy la única adulta en la casa con tres menores y claramente no me puedo ir porque tengo que cocinarles, hacer las clases online y no las puedo dejar solas en una casa. Estamos ante una pandemia, la situación cambió. No tengo una empleada y no están en el colegio. Después, si alguien está enojado, ni idea”, aseguró la ex mujer de Fabián Cubero.

Además, Neumann reconoció que existía alguna molestia con uno de sus compañeros, ya que abandonó uno de los grupos de WhatsApp del programa. «No sé del lado del grupo, no estoy yendo, no sé qué dicen porque me fui del chat ya que yo sí tuve algún temita con alguien del grupo, pero es de mi lado”, indicó al respecto. Luego, agregó: «Hubo una burla que levantaron de todos los medios hacia mi persona una vez y yo esperaba una disculpa por algún medio y no la recibí”.

Por otra parte, la modelo fue elegida la semana pasada para ser la portada de una revista bajo el título: “Si no comiéramos animales, no habría pandemia”. Desde hace años, se ha mostrado públicamente como defensora de los derechos de los animales e incluso realiza una dieta vegetariana. «Claramente si no se comiera carne, no se viviría esta pandemia como también fue la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola y hoy el COVID-19, que todo proviene del consumo de animales. Podemos vivir y sobrevivir sin que sea a cuestas de otro ser viviente; y creo que es una de las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia. Si no escuchamos, no sé cómo vamos a terminar”, declaró.