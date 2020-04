Nicole Neumann indignada con los que comen carne en cuarentena

La modelo a más de 25 años de ser vegetariana, decidió hacer la transición al veganismo. Es una fiel defensora a ultranza de los animales y se opone a todo lo que les provoque sufrimiento.

Es por ello que intenta transmitir el mensaje de que en el cual se descubra la importancia de no consumir nada que sea de origen animal y se enoja con aquellos que la tildan de ‘extremista’.

Debido a esto, Nicole hizo un descargo en sus redes «Posta, ante esta situación de pandemia (y todas las provenientes del consumo de animales siempre) que sigan hablando del ‘asadito del domingo’ me supera… No están captando el mensaje para nada ¿no?. Luego agregó:»¿La nueva conciencia no los está cacheteando? Pueden ser pastas, facturas… No se necesita carne para disfrutar en familia ni para sobrevivir, eh…».