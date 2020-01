No hay quinta amarilla: Nacho Fernández puede jugar contra Godoy Cruz

La victoria de River ante Independiente en el Libertadores de América (2-1), por el postergado de la fecha 14 de la Superliga, encendió una alerta en los registros del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo en torno a la cantidad de amarillas que acumuló Nacho Fernández, una de sus principales figuras.

Es que desde el lado de la Superliga aseguraron que el mediocampista llegó el pasado domingo a la quinta, al igual que la transmisión oficial, y que no podía jugar la próxima fecha contra Godoy Cruz, mientras que en el Millonario alegaban que eran cuatro.

La confusión se prestó desde el partido contra Aldosivi en Mar del Plata, por la fecha 12, donde en un principio no quedó claro si Fernando Rapallini le sacó o no la tarjeta al ex Gimnasia tras un tumulto que se generó por un supuesto penal a Javier Pinola, a los 17 minutos del segundo tiempo, o si en realidad la sanción fue para el propio defensor.

Lo cierto es que el organismo que define la situación es el COMET, el sistema digital de registro de jugadores, que reconoce que tiene cuatro, tal como figura en el informe oficial del partido que Rapallini presentó en las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino y como atestigua Pinola.