NOELIA MARZOL PLANEA TENER UN HIJO SIN SU PAREJA

A los 32 años, Noelia Marzol ha logrado ganarse un lugar destacado en el mundo del espectáculo y ahora quiere cumplir su sueño de tener un hijo. Para lograrlo, la actriz buscaría un donante anónimo y se sometería a una inseminación artificial, ya que su actual pareja, Ramiro Arias, todavía no desea formar una familia.

“Lo que me pasa es que yo tengo muchas ganas de ser mamá y por ahí Ramiro es más chico y no tiene ese anhelo. Es jugador de fútbol y por ahí tampoco quiero comprometerlo a algo que por ahí él tampoco quiere, ni tiene ganas, o no decidió hasta ahora hacer”, dijo la protagonista del espectáculo Sex, Vive tu experiencia, que dirige José María Muscari, en una entrevista con Nosotros a la mañana.