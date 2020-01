Pami: Abuelo con cáncer no tiene cobertura

Benito Padilla un hombre mayor de edad que padece cáncer y que desde hace más de 6 meses no puede levantarse de la cama, pero no puede luchar contra la enfermedad como debería ya que que desde PAMI no quieren acceder a la internación para poder recibir el tratamiento correspondiente y necesario para su salud.

Multivision volvió a las oficinas del Pami en busca de respuestas donde el Coordinador Diego Albornoz nos atendió manifestando que hace dos días se posicionaron en el cargo. “Nos estamos poniendo en conocimiento de la Institución”, dijo.

“La prioridad de esta gestión es el afiliado, vamos a ponernos al día con las causas más urgentes como la del Sr. Padilla”, manifestó el Coordinador.

Al ser consultado sobre la problemática que enfrentan los jubilados a la hora de atenderse con sus médicos y los mismos ya no pertenecen al Pami, Albornoz comentó que desde la Institución se pondrán en comunicación con los prestadores para que ningún jubilado sufra la falta de cobertura.

“Con la nueva gestión tratamos el tema de que abuelos van a sus médicos y ellos ya no prestan el servicio, vamos a hablar con los prestadores. Nos comprometemos a facilitar a los abuelos que sus médicos los atiendan”, concluyó.