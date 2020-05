Para Sáenz, dirigentes y punteros promueven asentamientos en Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó el acto por el 25 de Mayo en la Plaza 9 de Julio, ubicada en el centro de la Capital salteña. Luego, el mandatario fue consultado sobre los asentamientos en la ciudad de Salta y aseguró que los promueven “dirigentes y punteros políticos”. Además, el mandatario salteño pidió que “la política no se aproveche de la de la gente que necesita un lugar para vivir”.

En primera instancia, Gustavo Sáenz aclaró que la Policía no sacó a nadie de barrio Solidaridad, sino que “evitaron que haya un nuevo asentamiento”. En el mismo sentido, indicó que con aquellos que ya están asentados como en Parque La Vega, “están trabajando”. “Exhortamos a los dirigentes y punteros que no se aprovechen del momento difícil que se está viviendo. Estoy convencido que esto es político, no se pueden armar seis asentamientos en dos días. Ponen en riesgo a todos y se ponen en riesgo ellos”, añadió el mandatario salteño.

“La necesidad es entendible y es un derecho, pero no de hace seis meses, esto es desde hace muchos años”, dijo Sáenz y agregó: “Hay que priorizar la salud de los salteños. Volvemos a pedir a esta gente que no siga adelante con esto, porque van a perjudicar a todos los salteños. Sabemos que es una necesidad muy grande”.

Coronavirus en Salta

“Esto es día a día, todos los días puede cambiar la situación”, sostuvo el gobernador de Salta. Finalmente, afirmó que “gracias a Dios, a la gente y al Estado, estamos en una buena situación y la Provincia avanza en esta nueva normalidad”. “En principios, la idea es confirmar la flexibilización que tenemos y no retroceder. La idea es reactivar el turismo interno y que los salteños lo puedan llevar adelante”, concluyó.