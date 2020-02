Paula Chaves mostró su panza de embarazada

La conductora compartió postales de su vientre en crecimiento y bromeó con las prendas que ya no le prenden.

Faltando pocos días para ingresar en el quinto mes de embarazo, Paula Chaves (35) disfruta de la dulce espera, rodeada por el amor de Pedro Alfonso (40), y de sus hijos, Olivia (6) y Baltazar (3), quienes miman a su mamá y a su hermanita en camino. La niña se llamará Filipa.

«Mi vida entera», escribió la conductora en una foto que subió a Instagram Stories, en donde las manitos de sus niños acarician su vientre maternal.

En la misma sintonía maternal, Paula lució su pancita de embarazada, mientras disfruta del verano en las sierras cordobesas, y expresó: «Cooking baby. 19 weeks (Cocinando bebé. 19 semanas)».

Luego bromeó con una prenda que usa con camisolas o remeras largas para no delatar que no le prende el pantalón: «La posta. Abajo se esconde un short que no cierra», escribió Paula con humor y feliz de gestar un nuevo integrante de su bella familia.