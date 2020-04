Peña: “Desmiento que no tengan agua ni comida en el Victoria Plaza”

El ministro de Turismo y Deportes de la provincia, Mario Peña se refirió a la situación que atraviesan quienes están cumpliendo con la cuarentena en el hotel Victoria Plaza, asegurando que todos cuentan con la atención necesaria.

Hace mucho tiempo hay un protocolo que habla de los salteños que vuelvan a la provincia y que no tengan las condiciones para realizar el aislamiento, el gobierno provee de un lugar” inició contando el ministro.

Para esto, 7 hoteles en toda la provincia han brindado su establecimiento en forma gratuita.

“Desde el ministerio de Turismo hemos tomado la responsabilidad de colaborar con seguridad y salud. Las personas que están en el Victoria Plaza y en todos los hoteles reciben almuerzo y cena. No hay personas que no lo hayan recibido” indicó Peña, desmintiendo totalmente la versión que hablaba de la falta de comida para la gente que esta en ese hotel.

Peña atribuyó esta versión a que quizás sea por la molestia que le originó a los que están aislados el hecho de que les comunicaron que seguirían allí. “Hay un caso puntual, el día domingo al haber dado positivo uno de los trabajadores, desde epidemiologia se tomó la decisión que los que están en el hotel sigan allí. En principio se iba a disponer una tráfic para que viajen y trasladar a algunos hacia sus lugares de origen, quizás Leopoldo haya sido uno de ellos, pero no se pudo concretar, epidemiologia ha decidido que todos deban quedarse ahí” remarcó.

“Las 84 personas que están en el Victoria van a tener que cumplir la cuarentena en el hotel, con todos los servicios: limpieza, cambio de sábanas, almuerzo y cena, 1 litro de agua por persona, atendiéndolos como cada uno merece” enfatizó Peña.

“Entiendo que Leopoldo salía en el grupo de las 2 de la tarde a su pueblo y eso pudo causar el malestar, pero aseguro que las condiciones se están dando” insistió.

El ministro dijo que debió salir a aclarar la situación de los hoteles porque había un compromiso de colaboración para mantenerlos en forma operativa y eso se está cumpliendo.

Asimismo se informó que hay dos médicas también en aislamiento, pero el informe lo brindará el área de salud.

Peña remarcó que el personal que trabaja no es del hotel, son dos personas de mantenimiento que no tienen ningún contacto con quienes cumplen el aislamiento, y se ocupan de mantener las calderas, las luces, y todo lo que hace a la operatividad del hotel.

los hoteles

Peña dijo que hay un compromiso de la CGT a nivel nacional y han ofrecido desde el primer momento sus instalaciones, desde la provincia se hicieron las gestiones en los hoteles que tienen en la provincia.

En cuanto a la toma de muestras para hisopado de las personas que se encuentran en el Victoria, Peña fue específico al decir: “por lo que he escuchado de la ministra de salud, no es necesario, pero habrá controles más estrictos, pero insisto no era necesario epidemiológicamente hacer un testeo de las personas que están ahí”.

También fue consultado por los colectivos que siguen ingresando a la provincia, por lo que aclaró que el día domingo por la noche el gobernador hizo el anuncio, el día lunes salió la resolución, y cuando salió ya había colectivos que tenían los papeles autorizados y ya estaban en camino, esos colectivos son los únicos que podrán entrar.

“La AMT controla y autoriza a partir de la salida de la resolución, por eso vemos a algunos colectivos que están ingresando porque ya estaban en camino” sentenció.