Problemas con el IFE: Casi 2.000 personas por día no tienen acceso al código para cobrar

Hasta el 19 de mayo, el programa de Ingreso Familiar de EmergenciA (IFE) realiza los pagos a los beneficiarios no bancarizados a través de las cuatro bocas de cobro no bancarias: Banelco, Correo Argentino, Cuenta DNI Banco Provincia, y Red Link.

Con respecto a esta última, se mantuvo una comunicación con autoridades de la Red Link donde, a consecuencia de la cantidad de reclamos por la ausencia de los códigos que posibilitan el acceso al dinero en los respectivos cajeros, solicitamos una breve explicación didáctica de cómo los beneficiarios del programa IFE pueden obtener el código de cobro para la entrega del dinero en los cajeros de la Red Link.

El Banco Nación entrega un promedio de 500 mil ODE (Ordenes de datos) por día. Estas ODE son los datos personales de cada beneficiario de IFE encriptados. La Red Link no puede acceder a ellos, sino que simplemente las recibe y las procesa. Link adecua las ODE para comunicar a los beneficiarios el código correspondiente, que deberán ingresar a la hora de concurrir a un cajero con punto efectivo para poder acceder al beneficio de los $10 mil de carácter eminentemente alimentario. Por hora, procesa alrededor de 100 mil ODE y las prepara en un sistema de mensajería de dos mecanismos de envío:

Lo cierto es que estos dos medios de comunicación no son muy usuales en la actualidad. Los reclamos que solemos evacuar devienen de beneficiarios del interior del país y/o provincia de difícil conectividad o acceso a redes de comunicación. Motivo por el cual, la mensajería adoptada no es receptada o accesible para los beneficiaros de un programa que salvaguarda a casi 9 millones de argentinos y argentinas de la economía informal.

Otros medios de comunicación le han ganado al SMS y al e-mail y es posible que en algunos puntos del interior del país no exista la conectividad suficiente para ver sus mensajes o no tiene un paquete de datos para recibir correos electrónicos, no los revisan o, en la gran mayoría de los casos, han denunciado correos electrónicos de otras personas, conocidos o allegados, generando un rechazo y solicitud de actualización del beneficio por encontrarse inconsistencias entre los datos denunciados.

Desde las autoridades de la ANSES, están extremadamente preocupados y en constante accionar de campo para lograr que todos los beneficiarios de uno de los mejores programas que tuvo la Argentina, llegue en manos de todos los argentinos y argentinas los mas pronto posible.