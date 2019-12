Rocío Oliva tras su relación con Maradona: «Me pude permitir estar con otra persona»

Hace más de cuatro meses que Rocío Oliva encontró el amor en otro hombre que no es Diego Maradona. Su amorío con el director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata quedó en el pasado y ella no tiene problema en decirlo.

«Estoy en una nueva relación, me pude permitir estar con otra persona. Quizás hay personas que les cuesta menos. Pero para mi es más complicado. Me cuesta muchísimo enamorarme. Me siento bien, ahora, en el sentido de que me siento acompañada», dijo Rocío durante su paso por «El Run Run del Espectáculo» (Crónica TV).

Luego, Oliva advirtió que «se dijeron muchas mentiras» sobre ella y el vínculo con Maradona. «Estoy bien, estoy entera. Tengo proyectos para trabajar en televisión con un proyecto deportivo para 2020», adelantó.

«Me pone contenta haber terminado en buenos términos con Diego. Cuando le conté lo de la academia de fútbol se quedó sorprendido, pero me dijo que estaba muy orgulloso por lo que logré», comentó sobre su actual relación con Diego.

Al ser consultada por la maternidad, señaló: «Hablamos de ser padres (con Diego) en el pasado, cuando estábamos en pareja. De todos modos, no me corre el tiempo ni el apuro».