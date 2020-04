Roddick, duro con Djokovic por su postura con respecto a la vacunación

En medio del parate en el mundo del tenis por la pandemia coronavirus, el actual número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, se despachó con una polémica frase en la jornada de ayer: «Personalmente, me opongo a la vacunación y no quisiera ser obligado por alguien a vacunarme para poder viajar», dijo Djokovic en un chat en vivo en Facebook con varios atletas serbios, según consigna la agencia Reuters .

«Pero, si se vuelve obligatorio, ¿qué pasará? Tendré que tomar una decisión. Tengo mis propios pensamientos sobre el asunto y no sé si esas ideas cambiarán en algún momento, no lo tengo claro aún», agregó el líder del circuito de varones, que además es presidente del Consejo de Jugadores, respecto de su postura anti-vacunas, que por primera vez se le reconoce.

«Hipotéticamente, si la temporada se reanuda en julio, agosto o septiembre, lo que todavía es poco probable, entiendo que una vacuna se convertirá en un requisito obligatorio inmediatamente después de que estemos fuera de la cuarentena estricta, aunque todavía no hay vacuna», argumentó el serbio.

Rápidamente salió a contestarle un ex número 1, el norteamericano (ya retirado) Andy Roddick: «Quiero ver lo profunda que es su creencia si se pierde torneos de ‘Grand Slam’ por no vacunarse”, arremetió el ganador del US Open en 2003 y de cinco ATP 1000 (dos veces Miami, dos veces Cincinnati y una Canadá).

“Lo importante no es si cree o no en las vacunas, sino lo que es más seguro para que vuelva el tenis”, recalcó el oriundo de Austin, Texas, en declaraciones que reproduce Eurosport.

Para Roddick “sólo será posible volver con una vacuna para todos», y aclaró: “No tengo que estar de acuerdo con lo que piense Djokovic. Él sabe que llegará el día en el que tendrá que tomar una decisión al respecto”.