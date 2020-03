Rosario: detienen a empresario que hacía cuarentena en su yate

La embarcación perteneciente a Gustavo Nardelli, de nombre “Champagne” había salido del Rosario Rowing Club el miércoles cerca del mediodía cuando aun no estaba decretado el aislamiento social preventivo y obligatoria. Desde el club náutico le recomendaron que no lo hiciera y le advirtieron que, en caso de hacerlo, no volviera hasta después de que finalizara la cuarentena.

Sin embargo, el empresario hizo caso omiso y fue a pasar los primeros días del aislamiento en su yate. Por este motivo, este lunes al mediodía, la Prefectura recibió la orden de buscarlo por parte de la Justicia federal, debido a que partir del aislamiento estipulado por decreto no está permitida la navegación de embarcaciones particulares.

Por desacatar el decreto, Nardelli y su acompañante podrían ser imputados por los delitos de «desobediencia y atentado contra la salud pública», al igual que sucede con todos aquellos que no cumplen la cuarentena.