Rugbiers Homicidas: el detenido n° 11 seguirá preso y puede caerse su coartada

Pablo Ventura, el último de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa, declaró no haberle pegado a la víctima ni haber estado allí, pero la fiscal Verónica Zamboni no le creyó, por eso seguirá en prisión de manera preventiva.La familia de Pablo había anunciado el lunes que aportaría un video para demostrar que el joven no estuvo en Villa Gesell sino en Zárate, su ciudad natal. Pero el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró que no lo entregaron.En cambio, el fiscal Escoda reveló que los investigadores tienen en su poder otro video que comprometería a Pablo. Se trata de una filmación sobre un auto que habría realizado el trayecto entre Villa Gesell y Zárate después del crimen.

«Este es uno de los elementos de prueba sobre este imputado», afirmó Escoda. «Tenemos filmaciones de un vehículo desde el lugar hasta Zárate, donde se lo detuvo, es un vehículo de iguales características», insistió el fiscal.

La fiscalía sostuvo que Ventura estuvo en Villa Gesell, pero la familia juró que permaneció en Zárate.

Aunque el papá y el abogado de Ventura adelantaron que ofrecerían como prueba esa grabación, el fiscal informó que «ese video no está incorporado en la causa» y relativizó: «Nosotros fuimos al restaurante, pero el dueño dijo que no lo tiene y que el que tiene la clave para acceder a la cámara se fue a Brasil».