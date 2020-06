EL PROFE ABANDONÓ A UNA JOVEN EN «ESTADO VEGETATIVO»

En el barrio San Ignacio de la ciudad de Salta, un madre desesperada denuncia que la obra social Profe (Incluir Salud) abandonó a su hija, quien se encuentra en estado vegetativo. Alejandra Vargas es el nombre de la salteña y su madre, Vicenta, pidió ayuda porque la situación que atraviesan “es crítica”.

Alejandra Vargas se encuentra en un delicado estado de salud y necesita ayuda para poder sobrellevar su situación clínica. Vicenta, su madre, pide ayuda: “Necesito pañales, leche y otras cosas y Profe no me manda nada desde marzo”, dijo la mujer. “Me dijeron que no le mandan fondos, por eso no pueden darme nada para mi hija”, agregó.

Para todo aquel que desee colaborar con esta familia, Vicenta Vargas dejó el siguiente número de teléfono: 387-5-702267.