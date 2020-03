Salta. «No podemos evitar tener casos de coronavirus»

La Jefa de Epidemiología de la Provincia Dra. Griselda Rangeón brindó información actualizada sobre la situación de salud respecto al coronavirus. Aseguró que la provincia aún se encuentra en etapa de contingencia a diferencia de las provincias de Chaco, CABA, Tierra del Fuego y Provincia de Buenos Aires que se encuentran en otra instancia de mitigación ya que registran transmisión local.

Además aseguró que se amplió la atención a los viajeros provenientes de Chile y Brasil ya que se registraron casos y ayer fueron definidos como países de riego.

Dispuso la Jefa de Epidemiología además que todas las personas que provengan de los países limítrofes con Salta deben respetar el aislamiento de 14 días. “Cuando hablamos de distanciamiento social es de la menos un metro entre personas evitando reuniones sociales”, expresó Rangeón.

Además, brindó recomendaciones sobre el uso de barbijos ya que manifestó que no es aconsejable el uso desmedido del mismo y solo es apto para pacientes enfermos respiratorios, desaconsejo el uso de alcohol en gel casero e indico la importancia del lavado de manos constante.

“NO TENEMOS DIAGNÓSTICOS EN SALTA DE CORONAVIRUS”

Afirmó la Jefa de Epidemiologia que hasta el momento afortunadamente no se registran diagnósticos positivos en la provincia. “La salud pública es una sola, todos formamos un equipo desde el ámbito público y privado”. Así también informó que la Provincia cuenta con más de 1300 camas disponibles para el operativo, con 108 respiradores artificiales en Hospitales Públicos y 140 en Hospitales Privados.

Expresó: “En Salta el diagnóstico preliminar de infecciones agudas se realizan en el Hospital del Milagro. Una vez descartados y ante la sospecha de coronavirus por protocolo las muestras se deben mandar al Malbrán porque es el único Instituto certificado por la AMAT que tiene reactivo autorizados. En la Provincia aún no se han dispuesto de muestras de reactivos”.

Continuo: “El tiempo de demora nos está inquietando a todos. Estamos haciendo los reclamos para que se apuren. Pero hay que tener en cuenta que es un solo Instituto que realiza todas las muestras del país”.

FRONTERAS CON BOLIVIA: “LA CONTENCIÓN DE FRONTERAS TERRESTRES ESTÁ A CARGO DE GENDARMERÍA NACIONAL”

De acuerdo a los protocolos establecidos, expresó que corresponde a Sanidad y Fronteras los controles en aeropuertos y que en el ámbito terrestre a Gendarmería Nacional. “La contención de fronteras terrestres está a cargo de Gendarmería Nacional que está trabajando junto al personal de salud. Al detectar un posible viajero con síntomas en trasladado al Hospital zonal”.

DENGUE

Al ser consultado por los casos de dengue en la provincia confirmó que son 249 confirmados. “Tenemos un 50% menos de casos reportados que el año anterior”.

Además, hizo hincapié en que el control es integral entre Salud y Municipio: “Una parte la presta Salud Pública y otra el ejido municipal como el de desmalezamiento de los espacios públicos y el retiro de chatarras”.

LÍNEA DE CONSULTAS

Por último abordó el tema de la línea de consultas y afirmó que por el momento continua siendo el 911.