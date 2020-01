Santa Fé: devolvió millones de pesos y lo recompensaron con una pala

Luis Spahn cobró repentina notoriedad y se hizo famoso, debido a un insólito caso que lo tuvo como protagonista.

Mientras viajaba hacia Santa Fe para realizar un trabajo, Spahn -oriundo de Rafaela- encontró en Esperanza, a la altura de la rotonda que va hacia Franck, un manojo de papeles.

Al observarlos, se dio cuenta de que eran cheques endosados, a un valor que ascendía a más de dos millones de pesos.

Tras notar esto, Spahn se comunicó con los propietarios de los cheques y desde ahí se dio la insólita secuencia en la que le entregaron un curioso «premio».

«Pertenecían a una fábrica de herramientas de la zona. Me preguntaron si me hacía falta alguna herramienta. Les dije que no, pero me buscaron una pala», relató.

«Vivo en un departamento, no tengo dónde usarla», bromeó.