Saravia: “No se registraron cortes de luz durante la cuarentena, pero los que puedan pagar deben hacerlo”

Carlos Saravia, Presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos Jubilados, informó que hace tres semanas y media no se registraron cortes en el servicio de energía eléctrica, tal como lo acordaron con la empresa prestataria.

Quienes están protegidos por el DNU emanado por el ejecutivo nacional son los pensionados, beneficiarios de AHU, desempleados, micro pequeñas y medianas empresas, comedores y merenderos comunitarios, y todo aquel que no tenga ingresos fijos. El plazo que evita el corte es de 180 días desde el 24 de marzo hasta el 24 de septiembre.

Saravia destacó que la medida también abarca a aquellos que no deban más de 3 boletas o 3 facturas.

“No va a haber cortes domiciliarios en la franja de los pequeños y medianos usuarios, lo hemos acordado con la empresa a los efectos de evitar que el aislamiento obligatorio se practique sin contar con los servicios esenciales” aseguró Saravia.

Al mismo tiempo destacó que los que tiene que regularizar su situación son los grandes usuarios.

Saravia ejemplificó que hay comercios que gastan 500 kw por mes, mientras que una familia promedio gasta 200 kw.

“La empresa ha cumplido. Una semana antes de que se instale el decreto lo cumple” expresó el funcionario, agregando que se dictó una resolución, para que a aquella persona carente a la que se le haya cortado el servicio antes de la cuarentena, pueda solicitar la reconexión sin costo alguno.

“Hasta el 1 de julio nadie va a pagar un peso por restablecer el servicio, ni los intereses durante la cuarentena. Tampoco van a pagar la financiación, y si las cuotas son de 6 o 9 meses van a tener que pagar menos de la mitad de las tasas activas” indicó Saravia.

Se destacó además que desde el próximo 18 de abril va a estar totalmente regularizada la atención en la empresa, para los que deban pagar, pero instó a la población a visitar las redes sociales para informarse cómo deben abonar su factura sin acudir a las oficinas, realizándolo online.

Saravia aclaró que el hecho de que se haya garantizado que no se cortará la luz a nadie, no implica que quienes puedan pagar el servicio no lo hagan, por ejemplo los empleados de la administración pública, tanto provincial como municipal, ya cobraron sus haberes, son bancarizados y pueden pagar la facturación.

“El que tiene solvencia, tiene que pagar, el que tiene sueldo tiene que pagar, por ej. El docente tiene el sueldo asegurado, ya les han pagado y tuvieron el aumento, ellos pueden pagar” subrayó.