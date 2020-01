Se conocieron detalles de la denuncia de violación contra José Alperovich

La justicia de Tucumán habilitó hoy la feria judicial para tratar la denuncia de abuso sexual contra el ex gobernador tucumano y actual senador en uso de licencia, José Alperovich, de parte de su sobrina.En tanto, la Cámara llamó a audiencia pública al denunciado y a la víctima para definir si la causa será investigada en Tucumán o en Buenos Aires. A propósito de ello, este martes el periodista de Tn.com.ar contó algunos detalles de la declaración de la víctima a la que tuvo acceso.“Se refirió a mi aspecto, diciéndome que tenía las piernas chuecas y y que el pantalón me hacía una línea que me marcaba la cola, por lo que me dijo en tono de orden: ´parate que te voy a mostrar donde´”, cita el texto.Yo le decía que por favor pare, que eso no estaba bien y me besaba y me baboseaba la oreja y el cuello. Yo le pedía que pare y él no se detenía”, continua la declaración.La joven además contó que Aperovich planeaba los momentos para quedarse a solas con ella mientras que los custodios esperaban del otro lado de puerta.