Sergio Lapegüe en cuarentena: “Hago el noticiero en pijama y camisa”

El periodista Sergio Lapegüe ama la adrenalina de la información. Sin embargo, apenas se declaró la pandemia del coronavirus recibió la noticia que menos esperaba: su médico le comunicó que era una persona de riesgo y que, a partir de ese momento, debería trabajar desde su casa. “Cuando me dijeron eso pensé: ‘¿Cómo hago con tres trabajos distintos?’”, contó el conductor de Tempraneros (TN), Noticiero Trece (El Trece) y Atardecer de un día agitado (La 100). Así comenzaba a confesarse:

—¿Cuál es tu problema de salud?

—Yo tengo asma de toda la vida, con crisis agudas que hacen que se me cierre el pecho y no pueda respirar. Es tremendo, porque es como morirse. Así que tengo que tener siempre los medicamentos al lado para zafar. Pero soy un workaholic: me levanto a las cuatro de la mañana todos los días y hasta las nueve de la noche no vuelvo a casa. Eso, sin contar mi trabajo con la música, las charlas motivacionales que doy y la conducción de eventos. O sea que, cuando me dijeron que me tenía que quedar en casa, fue como un mazazo en la espalda.

—Pero era por tu bien…

—Sí, claro. Además, es el mejor lugar dónde uno puede estar. Yo amo mi casa y mi familia. Y siempre, cuando estoy saliendo para el trabajo, miro al cielo y digo: “¡Con qué ganas me quedaría!”. Pero, cuando me lo ordenó el médico, dije: “No, yo no me puedo quedar….”. Lo que pasa es que, ni bien se entraron en el canal y en la radio, me dijeron que tenía que hacer teletrabajo. Y me mandaron la cámara y las luces como para que haga todo desde acá.

—¿Y qué tal se siente?

—Estoy haciendo un trabajo parcial, porque no estoy todo el tiempo al aire, pero sí estoy todo el tiempo enganchado porque en cualquier momento puedo salir. Y la voy llevando como puedo, Pero siempre con humor, porque yo soy un tipo muy divertido.

—¿Cómo hacés para no perder la buena onda?

—Soy así desde chico. En el colegio era igual, en la facultad lo mismo…Y en mis primeros años de trabajo también.

—Pero un periodista siempre quiere estar cuando la información quema…

—¡Obvio! Yo tengo muchas ganas de ir al canal, no aguanto más. Quiero estar ahí. Además, soy muy ansioso. Según mi mujer, Bochi, soy “intenso”. Y hoy esa intensidad la traslado a mi familia. Porque estoy todo el día trabajando e informándome, pero desde el living de mi casa. ¡Y en pijama!

—¿Perdón?

—Sí: yo salgo al aire en pijama y camisa, porque total lo único que se ve es la parte de arriba.

—¿Sabías que te criticó Jorge Lanata por no cuidar la “escenografía” de tu casa para el vivo?

—Me lo dijeron. Y se ve que algún peso debe tener en el canal, porque enseguida me mandaron un equipo de técnicos que me explicaron adónde apuntar con la cámara para que se vea mejor. Ahora muestro más el living. Pero bueno, yo no manejo el tema de las luces y esas cosas. Yo estoy preparado para pararme y hablar, no para ver qué tengo detrás y hacer el mejor foco… Así que tuvieron que venir especialistas. Pero mi participación en el programa sale bien. El problema es el delay, que son cinco o seis segundos que parecen no terminar nunca…

—¿Y cómo lo resolvés para que quede prolijo al aire?

—Mi jefe me pega un grito más o menos cuatro segundos antes de que terminen mis compañeros, así que cuando yo empiezo a hablar todavía estoy escuchando a una persona que no terminó de decir lo suyo. Pero es la única manera de comer un poco el delay. Es todo un aprendizaje. Y sí, tengo ganas de estar en el canal porque ese es mi lugar. Lo mismo que la radio. Pero esto es lo que me toca. Además, si el virus me ataca a mí es un riesgo porque, según lo que dicen los infectólogos, va directo al pulmón. De todas formas, me da mucha bronca porque yo me siento bien.

—¿No tenés miedo? ¿O sos de los que se creen inmunes a todo?

—Es cierto que uno a veces se siente todo poderoso. A tal punto que yo no quería dejar el canal. El domingo que comenzaron las restricciones, el presidente habló de los asmáticos y yo seguí yendo a trabajar hasta el jueves siguiente, que me dijeron: “Gracias por todo”. Y tanto el canal como la radio estuvieron de acuerdo con que tenía que estar en mi casa para cuidarme, así que no me quedó otra. Pero está bueno también lo que estoy haciendo acá porque, en casi treinta años de casado, es la primera vez que estoy con mi mujer y mis hijos, Mica y Elvis, los cuatro juntos sin que sean vacaciones.

—Por lo que se ve en las redes, tu familia es bastante particular…

—Mi hijo tiene 22 y es el único bajo perfil, que ahora se recibió de Licenciado en Administración de empresas. Mica, que tiene 26, es actriz y la rompe con videos muy divertidos en las redes. Y mi mujer, que es ama de casa, ahora se convirtió en una especie de Influencer: ella no entiende nada, graba y sube todo sin editar y sin mirar ni si salió bien, pero ya tiene más de cincuenta mil seguidores.

—¿Y cómo recibió el grupo tu presencia en la casa?

—Es complicado, más que nada, para Bochi (su mujer). Porque yo estoy trabajando todo el día. Y ella, con razón, me reclama que no hago nada para la casa. Yo le digo que no tengo tiempo, ella me dice que sí…Entonces, en medio de la pausa, por ahí aprovecho para ir a cargar el agua o sacar la basura. Pero admito que no soy fácil.