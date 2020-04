Sergio Plaza: «En Gimnasia y Tiro estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar»

El presidente de la subcomisión de fútbol del Gimnasia y Tiro, Sergio Plaza, dialogó ayer con el programa «Revolución Deportiva», por Multivisión Federal, y manifestó una gran preocupación por el futuro del club en el Torneo Regional Amateur, a raíz del parate del fútbol por la pandemia coronavirus.

«En Gimnasia estamos muy preocupados porque no sabemos lo que va pasar más adelante. Preocupados por los jugadores fundamentalmente, porque en esta categoría no hay contratos AFA, es una categoría amateur, por lo que un jugador que no está participando de un torneo no cobra. Así se hace muy difícil porque muchos de nuestros jugadores viven de esto y tienen una familia que mantener», explicó ex futbolista.

En cuanto a la parte dirigencial, Plaza dijo: «Nosotros los dirigentes estamos con los brazos atados, porque no tenemos un horizonte para saber si arriesgar a poder pagarles a los jugadores. Por ahora nos abocamos a tratar de solucionarles lo que se les debe, sobre todo a los que están en una situación más complicada. Por suerte los jugadores entienden la realidad y la aceptan; es un grupo bárbaro y se dan una mano entre ellos», aclaró.

Sobre el futuro del torneo se mostró escéptico: «Hay rumores de que no va a seguir el torneo. Ojalá esto sera mentira y continúe, porque sino los dejas a los jugadores sin competir durante el resto del año. Lo ideal sería retomar después de agosto, cuando todo medianamente se solucione, y poder terminar la competencia. Sería una lastima si se suspende porque a este equipo le veía futuro de ascenso», comentó el directivo.

Una de las posibilidades casi concreta es retomar la actividad pero a puertas cerradas, sin público en las tribunas. Esto claramente es una complicación para la totalidad de los equipos de la categoría y no escapa a la realidad del «Albo»: «Es muy difícil jugar a puertas cerradas. Nosotros como comisión de fútbol la mayor parte de los gastos los solventamos con las recaudaciones. Durante este parate estamos usando el dinero de los sponsors para pagarles a los jugadores, pero el fuerte del ingreso es la taquilla. Habría que preguntarle al club si en ese caso podría ayudarnos, pero lo ideal es que el fútbol se autosustente, y para eso es fundamental la recaudación», ilustró Plaza.

Para finalizar agregó: «Nosotros tenemos una postura: si hay que jugar sin gente haremos todo lo posible para hacerlo y buscaremos recursos de donde sea; pero la realidad es que es muy complicado encontrar sponsors y más en esta época. Si realmente se da así veremos qué postura toma el club», cerró el ex capitán millonario.