Shakira reveló por qué no se quiere casar con Gerard Piqué

Shakira contó por qué no se quiere casar con Gerard Piqué, su pareja desde hace años y padre de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante colombiana reveló el real motivo por el cual se resiste a formalizar la convivencia con el futbolista español.

La artista nacida en Barranquilla contó el verdadero motivo de por qué no se casa con su pareja. «El matrimonio me asusta mucho. No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia. Su amante, su novia. Un poco como la fruta prohibida», indicó. Y agregó: «Quiero mantenerlo atento, que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento».

Shakira y Piqué se conocieron en Sudáfrica durante el Mundial 2010 y el futbolista participó en la grabación del videoclip de «Waka Waka», a través del cual se conocieron.