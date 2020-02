Silvina Luna confirmó que se anotará en la facultad

Tras su salida de Incorrectas en 2019, Silvina Luna reapareció en la pantalla chica en el ciclo Divina Comida donde compartió la semana con Karina Jelinek, Mariano Peluffo, Gabriel Schultz y Fernando Carlos.

En ese marco, habló en el programa radial de Catalina Dugli en La Once Diez, Agarrate Catalina, y confirmó que desea un cambio de vida.

«Estoy con muchas ganas de compartir parte de mi vida saludable en las redes sociales. Hay muchas chicas que tienen ganas de hacer un cambio. Ellas me preguntan, me escriben y se interesan. Así que estoy armando como unos tutoriales», empezó Luna.

Y agregó sobre la posibilidad de encarar una carrera universitaria: «Tengo ganas de ir a la facultad, estoy viendo si me anoto en psicología o filosofía. No extraño la tele, me gustaría estar haciendo algo que me vibre. Se puede vivir sin la tele, pero si aparece algo copado, volvería».