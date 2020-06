SILVINA Y VANINA ESCUDERO TUVIERON QUE CERRAR SU ESCUELA DE DANZA

Silvina y Vanina Escudero atraviesan un momento de enorme tristeza dado que tuvieron que cerrar la escuela de danza que habían abierto en 2014. “La realidad es que Danzas Escudero quebró”, dijo Silvina.

A causa de la pandemia de coronavirus y dado que las clases de baile se daban de forma presencial, las Escudero empezaron suspendiendo la actividad para prevenir el contagio, pero tenían la idea de retomarla a corto o mediano plazo.

“Cuando todo esto empezó, Danzas Escudero cerró. Fue el 10 de marzo, si no me equivoco, cuando empezó la cuarentena que no era obligatoria y el presidente dijo ‘ traten de quedarse en sus casas'”, declaró Silvina Escudero en el programa que conduce Marina Calabró.

“Obviamente, al ser una escuela y tener muchos alumnos juntos sí o sí para las clases, con Vanina, decidimos cerrarla -siguió explicando-. Estuvimos muy mal el primer mes, tratando de hablar con la locataria del lugar… Pero la realidad es que no la pudimos sostener. Ya son más de tres meses que la escuela está cerrada, y la realidad es que Danzas Escudero quebró”.

Optimista a pesar de todo, Silvina Escudero agregó: “Quiera Dios que cuando esto termine podamos reabrir en el mismo lugar. O en otro. Danzas Escudero tenía un lugar muy espacioso en pleno Martínez, con muchísimas metros cuadrados, y se nos hizo insostenible”.

Las hermanas Escudero no son las únicas famosas que no han podido sostener sus empresas durante la cuarentena. Lizy Tagliani, por ejemplo, terminó cerrando su peluquería, que estaba ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Por su parte, Reina Reech habló públicamente del delicado momento económico que le toca atravesar ya que en sus escuelas de baile trabajan “más de 100 maestros y 25 empleados”, dijo. “Tal vez, tenga que hipotecar algo”, admitió.