Sol Pérez deja el teatro y se baja de la temporada de verano

Sol Pérez anunció que para ella la temporada de teatro no terminará en marzo sino a fines de febrero según contaron en «Intrusos», América. Tras el escándalo con Mónica Farro, se pelearon en los camarines del teatro, y en medio de una crisis con su pareja -con la que estaba conviviendo en La Feliz- la ex chica del clima no completará las funciones de “20 millones” con el resto del elenco.

Con la salido de Sol sería la segunda baja de la compañía del productor Guillermo Marín, ya que hace pocas semanas se canceló el espectáculo de Antonio Gasalla que también producía, el actor sufría problemas de salud. Sol se mudó al lujoso departamento que ocupaba el capo cómico pero tampoco se quedará a cumplir con ese contrato.

La noticia sorprendió a Carmen Barbieri, la cabeza del espectáculo, pero parece que no tiene vuelta atrás y la rubia no continuará. Sol volverá para sumarse al staff de Moria Casan y sus «vayainas» en Incorrectas, cuando terminé Involucrados.