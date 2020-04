Susana Giménez compró una perrita y la devolvió al criadero

El nueve de abril, la cachorra llegó en taxi a la casa de la diva en Buenos Aires, pero la ternura le duró poco a la conductora, que comenzó a dar signos de su cansancio en Instagram.

«Festejando la primera Pascua juntas!! No saben el trabajo que me está dando, tiene los dientes como alfileres, muerde todo lo que encuentra y se tira de la cama todo el tiempo», comentó el 13 de abril.

Una semana después, finalmente, la devolvió. «Tengo una perrita nueva que desgraciadamente hoy volvió al criadero porque me mordía tanto tanto tanto que los brazos no lo puedo mostrar. Le estaban saliendo los dientitos de abajo y necesitaba mordillos. Teníamos de todo pero le gustaban mis brazos, así que me la va a traer dentro de un mes. No se puede tan chica. Me volvía loca», aseguró.