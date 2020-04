Susana Giménez, contra la medida de encerrar a los mayores de 70 años

Susana Giménez desde su casa de Barrio Parque, en donde pasa la cuarentena obligatoria que decretó el presidente Alberto Fernández el 20 de marzo. Del otro lado del teléfono, se escucha furiosa a la conductora por la decisión que tomó el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al poner en vigencia la resolución que obliga a los mayores de 70 años a comunicarse con el servicio de atención ciudadana (número 147) antes de salir de sus casas, aviso que tendrá una vigencia de 48 horas.“Yo me sé cuidar perfectamente. Lo he hecho toda mi vida. Nunca necesité nada de nadie. La gente mayor es la que mejor se cuida. Cuando uno tiene 20 años cree que nunca le va a pasar nada, pero los grandes no», explica la diva y agrega: “Me cayó pésimo esa decisión. Y jamás pediré permiso para salir. Mientras no haya que salir, no salgo y punto”.