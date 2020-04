Tarjetas: los saldos se podrán pagar en hasta 9 cuotas y con 3 meses de gracia

La tasa será de 43%, el nuevo tope que fijó la entidad monetaria y habrá tres meses de gracia.

La extensión de la cuarentena que el Gobierno anunciará en las próximas horas a raíz del coronavirus obligó al Banco Central a recalcular y ampliar a su vez los beneficios que había fijado para los vencimientos de las tarjetas de crédito.

A principio de mes, la entidad había establecido que los vencimientos de las tarjetas de crédito que caían entre el 1 y el 12 de abril se postergaban al 13 de abril sin generar intereses y había bajado la tasa para cancelar el saldo a 49%.

Pero ahora que se sabe que el aislamiento continuará, mediante la Comunicación A 6461, redujo aún más la tasa -con un tope de 43%- y estableció que las entidades del sistema financiero deberán refinanciar en forma automática los saldos impagos de tarjetas de crédito a un año de plazo, con 3 meses de gracia, en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

«Los clientes que opten por no pagar el total del vencimiento no deberán realizar trámites para acceder a este beneficio», indicó la entidad monetaria en un comunicado.

La entidad dispuso que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones que operen entre el 13 y el 30 de abril «deberán ser automáticamente refinanciados, sin necesidad de trámite alguno por parte del titular de la cuenta». Sí será necesario pedir un «stop debit» si el cliente tiene el pago de la tarjeta en débito automático.

Los bancos emisores deben ofrecer al menos tres meses de gracia y 9 cuotas fijas. Así, las cuotas comenzarán a pagarse en agosto a un valor de 147 pesos por cada 1.000 pesos refinanciados.

Esos saldos refinanciados podrán ser precancelados total o parcialmente en cualquier momento y sin costo –excepto el interés compensatorio devengado hasta la precancelación– cuando el cliente lo requiera.

Esto quiere decir que el cliente puede no pagar en abril y postergar el pago de la totalidad del saldo para agosto si quiere. Pero, en este caso, corren los intereses desde ahora hasta el día de pago.

Por otra parte, el Central recordó que «tanto el débito directo como el débito automático en la propia entidad financiera pueden ser reversados a solicitud de los clientes dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito y la devolución de los fondos debe operar dentro de los 3 días hábiles de la solicitud».

El Banco Central lleva adelante una política de reducción de la tasa de interés para el financiamiento del saldo de las tarjetas de crédito. En marzo se estableció un tope de 55% que luego bajó a 49% y ahora a 43%, con la eliminación de los intereses punitorios.

Por otro lado, la norma del Central dispone que «las Sociedades de Garantía Recíproca y los Fondos de Garantía de Carácter Público podrán abrir al público desde el 13 de abril, siempre que adopten estrictas medidas de seguridad e higiene en protección de la salud del personal afectado a las tareas con presencia en los lugares de trabajo, incluyendo la provisión de materiales de seguridad e higiene recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación».