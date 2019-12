Tartagal: un motociclista murió en un choque frontal

Un choque frontal entre un utilitario Renault Kangoo y una moto se cobró una víctima en el siniestro vial ocurrido poco después de las 4 de la mañana en la Ruta Nacional 34 a la altura del Complejo Deportivo de la ciudad norteña.

Según testigos del trágico siniestro vial, el conductor de la moto quiso rebasar en forma imprudente a un camión, y no vio que en sentido contrario venía una Renault Kangoo que nada pudo hacer para evitciclista murar el falta desenlace que terminó con la vida del motociclista. El utilitario era guiado por Cristian Maidana, quien se desempeña como personal de Tránsito Municipal. “Todavía la policía de criminalística está realizando las pericias pertinentes para saber cómo se desarrollaron los hechos que le costó la vida al conductor de la moto. Tenemos testigos que indicaron que la moto pasó un camión y no observó que venía la camioneta en sentido contrario, pero todo esto lo vamos a saber una vez que concluyan todas las pericias”, indicó uno de los policías que actuaron en el siniestro vial. Todavía la víctima falta no fue identificada por la policía.