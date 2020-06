TINI STOESSEL Y SEBASTIÁN YATRA: ¿NUEVAMENTE JUNTOS?

El 16 de mayo se les rompió el corazón a los seguidores de la pareja de Tini Stoessel y Sebastián Yatra. En plena cuarentena por la pandemia de coronavirus, distanciados, el músico en Colombia y Tini en nuestro país, ambos anunciaron su separación. “Hola, queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”, escribió Tini en Twitter.

Rápidamente comenzó a hablarse de una tercera en discordia y se señaló a Danna Paola, la mexicana aprovechó la exposición para coquetear con la idea pero nunca se corroboró nada.

Ahora, un gesto de Stoessel en un vivo de Instagram despertó el rumor de una posible reconciliación al interpretar el tema “Quiero volver”, que hizo a dúo con Sebastián.

“Yatra, Yatra”, cantó la joven en la parte que el músico repite su nombre en la canción, mientras bailaba.

Luego siguió con la letra del tema: “Que este verano dure eternamente, que no me vaya nunca de tu mente. De Buenos Aires hasta Cartagena, te amaré completamente. Yo solo quiero volver, que que quiero volver, quiero darte besos hasta el amanecer. Yo contigo quiero desaparecer. Todavía no me he ido y ya quiero volver”.

En la transmisión había más de 108 mil personas viéndola en vivo y muchos entendieron que era un guiño para anunciar que el regreso está cerca.