Tomasito le pidió el divorcio a Guido Süller

Ese día tenían que ir de Escobar a Capital a hacer unos trámites. Antes de subir al auto Tomás fue a buscar el cargador del teléfono: “Ahí me empezó a decir que por qué usaba sus cosas. Fue una pavada, se la agarró conmigo… me dijo que era inútil, que no sabía hacer nada, solo comer y dormir, me rebajó”.