Tras el escándalo, Daniel Scioli no viaja a Brasil

Tras el escándalo generado en torno a su banca de diputado, Daniel Scioli – elegido por el presidente Alberto Fernández​ como embajador en Brasil- le puso un freno a sus acciones diplomáticas públicas. No acompañará al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al viaje que realizará este miércoles a Brasilia y espera saber cuál será la fecha de publicación de su designación en el boletín oficial para presentar la renuncia en el Congreso.

«Como lo he manifestado a las autoridades de mi bloque y a la Presidencia de la Cámara, a partir del 3 de marzo me hago formalmente cargo de la embajada. No ha sido publicado todavía en el Boletín Oficial ni fue publicado el decreto, que es el momento en el que se formaliza», dijo Scioli durante la última sesión, en la que Juntos por el Cambio acusó al oficialismo de «sentar a un embajador» para lograr alcanzar el quórum.

Sin embargo, todavía la dimisión no ingresó a la Cámara baja y en el entorno del ex gobernador bonaerense explicaron que el nombramiento -como tantos otros dentro de la estructura del estado- está demorado. De hecho, recién este lunes se hizo el apto médico requerido para asumir la función oficial.