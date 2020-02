Tremendo enojo de Virginia Gallardo tras su escandalosa salida de Polémica en el bar

Luego de las repercusiones que generó su renuncia, la actriz dio que hablar con su tajante posteo en Twitter.

Sin despedirse de sus compañeros ni hablar de los motivos sobre su partida, Virginia Gallardo se fue de Polémica en el bar a fines del 2019. Sin embargo, en los últimos días, la actriz rompió el silencio y reveló la verdad oculta tras su renuncia.

«Pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver. Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene. Pasaron cosas, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar. En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal», expuso Virginia (que está embarazada de cinco meses), sin filtro.

Sus declaraciones generaron todo tipo de repercusiones y Mariano Iúdica -conductor del programa de América- se mostró desconcertado ante sus dichos: «Virginia hizo una nota y dejó entrever que la salida de acá fue por algo misterioso, que solo nosotros sabemos. Somos cien personas y vos acá fuiste y sos una persona muy importante y muy valiosa. Todos, los técnicos, la productora nos quedamos sorprendidos», expresó al aire.

Lejos de que sus palabras pasen desapercibidas, Gallardo recogió el guante y contestó en Twitter: «¿¿¿Sorpresa??? ¿¿De verdad?? Para mí todo lo contrario… no esperaba otra cosa… solo confirma el acierto de mi decisión. Tema terminado para mí».

Con el tema instalado, un día después, la modelo volvió a demostrar su descontento a través de las redes: «¡¡¡Qué horror que quieran generar este tipo de rivalidad absurda entre mujeres!!! ¿Sentimientos de celos y envidia por sensibilidad? ¡¡Qué cabezas perversas y sucias!! ¡(Muchos emojis de caritas vomitando) perdón, pero son los únicos síntomas que me puede generar el embarazo!», publicó, sin dar mayores detalles sobre el destinatario de su posteo.