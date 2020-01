Trump sospecha que Irán derribó al avión ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un evento en la Casa Blanca que «tiene sospechas» de que «alguien del otro bando haya cometido un error» -en clara referencia a Irán- y haya derribado sobre territorio iraní el avión comercial ucraniano, en el que el pasado miércoles fallecieron las 176 personas que iban a bordo. Poco después, el director de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Ali Abedzade, calificó la acusación de Trump -y la acumulación de versiones basadas en funcionarios de inteligencia estadounidenses- de «rumores ilógicos» y argumentó que, «desde un punto de vista científico, es imposible que un misil alcanzara el avión ucraniano». Sin embargo, Trump no dudó en cuestionar la versión oficial del gobierno iraní.

«Tengo mis sospechas. No quiero decirlo porque otras personas tienen sus sospechas. Alguien del otro bando puede haber cometido un error, no nuestro sistema. No tiene nada que ver con nosotros», aseguró el mandatario.