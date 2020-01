Tucumán: Se derrumbó un puente y quedaron aisladas más de 30 familias

En el barrio El Cristo, en la localidad de Los Aguirre se cayó un puente. En el lugar viven alrededor de treinta familias que quedaron aisladas. En el día de ayer pasó un camión cargado que terminó produciendo el colapso del puente.

Según los vecinos del lugar, el puente no se encontraba en buenas condiciones, por lo que se le realizaron varias quejas al delegado.

Por el momento el delegado no presentó ninguna solución según informaron los vecinos, que hasta que no se presente una solución no podrán cruzar, ni tendrán acceso al barrio a través de motos y automóviles debido a que es el único paso.

Además, manifestaron que presentan problemas en el servicio de suministro de agua potable.