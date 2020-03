Un cordón policial separa dos marchas en el Congreso

En el marco de la protesta, la ex Ministra de Seguridad afirmó que ella y el resto de los dirigentes de la oposición se sumaron al reclamo para apoyar “a todo el pueblo de Jujuy para que no se avasalle el poder judicial de esa provincia. Es inedito que se quiera intervenir el poder judicial de una provincia para liberar a una persona como Milagro Sala. No hay otro objetivo. Es el único. El único objetivo es que las causas que tiene Sala sean declaradas nulas”.