Un muerto y al menos ocho infectados en otro geriátrico de la Ciudad de Buenos Aires

Las imágenes del geriátrico en Belgrano R todavía duelen. El abandono hacia los adultos mayores fue tal que el SAME tuvo que rescatarlos de allí, donde se detectaron al menos 19 infectados por coronavirus. La situación no es mucho mejor en Parque Avellaneda, donde se informó que una persona murió y otras ocho dieron positivo por COVID-19 en un asilo de ancianos. Además, desde el fin de semana no cuentan con seguimiento médico, por lo que el PAMI decidió trasladar a los 45 pacientes a otros centros asistenciales.

Se trata del Instituto Geriátrico San Lucas, ubicado en la calle Medina al 1650, de ese barrio porteño. Según denunciaron sus familiares, las autoridades les comunicaron en la madrugada de este miércoles a través de un mensaje de Whatsapp de la situación y les pidieron que se llevaran a los pacientes a sus casas.