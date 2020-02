Una prestigiosa actriz y conductora fue convocada para el «Bailando 2020»

La semana pasada, Ángel de Brito amplió el listado de convocados que se pretenden para el «Bailando 2020»: Oriana Sabatini, Barby Vélez, Mica Viciconte, Malena Guinzburg y Agustín Sullivan, entre otros, son algunos. Débora Plager es una de las nuevas convocadas. El periodista confirmó que la conductora de «Involucrados» ya tuvo las primeras reuniones con la producción del ciclo. Julieta Prandi y Yanina Latorre se encuentran en la misma situación. También fueron convocados el “Bicho” Gómez y Anita Martínez, que bailarían por separado. Martínez quiere a Jey Mammon como pareja de baile.

Además, Tinelli quiere a María Emilia de las Trillizas de Oro. Mientras que Agustín Monzón, el nieto del histórico boxeador, es otro de los nombres convocados. Otros nombres que mencionó de Brito como posibles participantes son Sergio Lapegüe, Leticia Siciliani, Stefania Roitman, Dalma Maradona y Karina Jelinek.

Pero en las últimas horas, se supo que una prestigiosa actriz y conductora también fue convocada para el «Bailando 2020». Estamos hablando nada más y nada menos que de Georgina Barbarossa, quien se encuentra en Carlos Paz haciendo temporada con Flavio Mendoza en «Un estreno o en un velorio».

Consultada Barbarossa dijo: «Me pone contenta que piensen en mí y me llamen, por todavía no sé si me voy animar. Estar en el Bailando significa mucha respondabilidad, tiempo de ensayo. No es algo fácil y además seguiremos con la obra junto a Flavio durante el año y no le quiero fallar a él en el sentido de que me pase algo, me lastime o vaya a saber. Por ahora estamos charlando».