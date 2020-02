Urtubey: «Hoy mueren la mitad de los niños que morían cuando yo llegué la gobierno. Hay que seguir trabajando.»

En el marco de la crisis que atraviesa la provincia con las muertes por desnutrición, la miseria social y económica en el norte provincial, la polémica por su vínculo con la Universidad de Loyola, y la designación de los nuevos jueces en la Corte de Justicia.

«La mortalidad infantil es un flagelo que castiga. Somos parte de una Argentina con una iniquidad enorme» dijo el ex gobernador.

En cuanto a las acusaciones que durante su gestión se «ocultaban» los datos reales de muertes por desnutrición, Urtubey respondió, «En cada una de las asambleas legislativas yo ponía el tema. Dimos datos y cifras oficiales. No es un tema que vamos a arreglar desde Salta. Si no hay un fuerte apoyo nacional esto no camina» insistió Urtubey en su defensa. y agregó. «Durante mi gestión se invirtieron $250 millones de dolares solo en el departamento Rivadavia, para que nos demos una idea, es un monto que significa el 13% del total de la inversión pública en 12 años de gestión».

«No tengo ganas de polemizar» dijo, «no tengo ninguna responsabilidad pública y estoy realizando esto como tareas privadas estoy aprovechando el tiempo que no tuve durante al gestión para aceptar algunas invitaciones como esa», en ese sentido indicó que además de las invitaciones que recibió de la Universidad de Loyola en Andalucia, tiene invitaciones para charlas en la Universidad de Cambridge en Inglaterra.

«Hay que respetar los tiempo de los nuevos gobiernos, no quiero opinar de política, no quiero hablar, quiero que funcione el nuevo gobierno y ayudar en todo lo que yo pueda. Hay que dejar respirar a la sociedad y uno también tiene que respirar» finalizó Urtubey.

Lamentablemente la estacionalidad es muy grave en el verano por eso siempre se hacen operativos estivales. En el ultimo hubo 9.000 chicos, 300 derivaciones un trabajo muy grande que es lo que están haciendo ahora tambien” enfatizo

“Hicimos caminos, pusimos luz, hicimos 450 pozos. Si no tenes luz no podes tener pozos, eso costó una inversión gigante ni tiempo. Y hoy, está bueno que hagan 7 pozos mas, está buenismo, hay que hacerlo.Hay que seguir trabajando” señalo

Finalmente insistió en que hoy hay menos niños con riesgo nutricional que hace 12 años.Yo soy responsable de todo lo que hice en mi gobierno” sentenció Urtubey.