Vicky Xipolitakis contó que es su padre quien la ayuda a mantener a su hijo, Salvador Uriel

Desde que se desató la guerra entre ellos, Victoria Xipolitakis y su ex marido, Javier Naselli, no se dan tregua. La pareja se separó en medio de un escándalo que hasta incluyó acusaciones de violencia, y en los últimos días se profundizó el conflicto por cuestiones económicas.

Tiempo atrás, la mediática confesó entre lágimas que su ex no le transfería el dinero correspondiente a la cuota alimentaria desde hacía tres meses, y poco después contó que incluso recibiendo ese dinero, “no alcanza para la vida de mi hijo”.

“Lamentablemente hay un padre a quien no le importa su hijo, que está en evidencia que trató de dejarlo dos veces en la calle y que encima trata de no pasarle nada de dinero. $25.000 mensuales para el estilo de vida que tenía Salvador, no son nada“, había asegurado Vicky.

Ahora, la vedette volvió a referirse al tema en diálogo con la revista Caras: “La verdad es que tengo un papá ejemplar que me banca en todo. Sin él no podría hoy estar viviendo ni alimentando ni vistiendo a mi hijo”, confesó. Manuel Xipolitakis, el papá de Vicky, es un empresario de la construcción y está ayudando a su hija y a su nieto para que no les falte absolutamente nada.