Vizzotti: «Las salidas tienen visión sanitaria y apuntan a la salud psicofísica»

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, aclaró que las salidas permitidas por el Poder Ejecutivo Nacional en la nueva etapa de la cuarentena que comenzó a regir hoy, «tienen una visión sanitaria, no recreativa ni física» y enfatizó que «cada jurisdicción tiene la potestad de regularlo o no». Al encabezar el reporte diario que emite el Ministerio de Salud, la funcionaria explicó que las salidas son «por el bienestar psicofísico de las personas» y explicó que la publicación del Decreto 408/2020 era necesaria para que el 62 por ciento de los departamentos sanitarios que no reportan casos puedan aplicarlas. «Este permiso, que tiene que estar incorporado en una norma nacional ya que es el Estado nacional el que está definiendo las habilitaciones y las restricciones en todo el territorio, tiene una visión sanitaria, no se trata de salidas recreativas», señaló Vizzotti.

Subrayó además que se trata de salidas «breves, a menos de 500 metros del domicilio, por menos de una hora, sin utilizar el transporte público ni vehículos particulares, con la recomendación de usar tapaboca», siempre apuntando a «las personas que no han sido alcanzadas por las excepciones» a la cuarentena.

Vizzotti también se refirió a la polémica despertada por el anuncio y dijo que «independientemente de que también en la norma se informa que cada autoridad jurisdiccional o local debe reglamentarlo, cada jurisdicción tiene la potestad de regularlo o no».

Esto se explica en que sólo el 38% de los departamentos reportaron casos y, sin esa norma nacional, el otro 62% no podían «evaluar gozar de esas salidas».

Esto se da en un contexto de 3.892 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 192 fallecieron, hay 1.140 personas recuperadas, 2.560 cursan la enfermedad y 151 de estos lo hacen en unidades de cuidado intensivo.

La cantidad de fallecidos sobre la cantidad de infectados es de 4,9% y son 4,2 los fallecidos por cada millón de habitantes.

Respecto a los confirmados, ​900 (23,1%) son importados, 1.684 (43,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 829 (21,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer fueron realizadas 1.995 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 51.900 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.143,8 muestras por millón de habitantes, con un índice de positividad por debajo del 10%. En el reporte matutino de hoy se confirmó que el número de casos descartados hasta ayer era de 39.990 (por laboratorio y por criterio clínico-epidemiológico).

Además de Vizzotti, del reporte participaron Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias, y Guido Sintas, coordinador del Programa de Salud en Contextos de Encierro.