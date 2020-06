WANDA Y MAURO ICARDI YA SE INSTALARON EN SU NUEVA CASA DE PARÍS CON UNA PISCINA ENVIDIABLE

Wanda Nara y Mauro Icardi ya están en Francia junto a sus hijos, en donde vivirán hasta, al menos, el 2024. El futbolista firmó un contrato con el club París Saint-Germain por 50 millones de euros.

Después de pasar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en su casa de Lago di Como, en Italia, la familia tomó un vuelo privado con destino a París para instalarse en su nueva casa. “Los cambios son para valientes. Vamos por esos sueños que tenés, que son los míos también. Yo trabajaré siempre para cumplirlos”, escribió la modelo, que también es la representante del delantero, en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi siete millones de seguidores.

La pareja viajó junto a Valentino, Constantino, Benedicto -los hijos que Wanda Nara tuvo con su anterior marido, Maxi López-, y las hijas que tienen en común: Francesca e Isabella. Además, los acompañaron Juan, el padre del futbolista, que había ido de visita antes de la cuarentena y se quedó con ellos, y su perro Tano.

Durante la temporada anterior, la familia había vivido en un departamento en la capital de Francia. Pero esta vez, el matrimonio eligió una casa más grande por los proyectos a futuro. Desde que llegaron allí, la empresaria compartió algunas fotos en las redes sociales en las que mostró algunas instalaciones como el enorme jardín y el living.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es la imponente pileta cubierta que tiene en uno de los ambientes. Rodeada de columnas blancas, con el agua al ras del suelo, mosaicos e iluminación, la nueva adquisición de la casa fue estrenada por los más pequeños de la familia.

Y también por Wanda, por supuesto, que estuvo al cuidado de ellos. Además, mostró el exclusivo traje de baño que eligió para disfrutar de la piscina. Días atrás, había contado -también en las redes- que su ropa aún estaba dentro del equipaje y no encontraban lo que buscaba. “Por los próximos días mi look va a ser medio extraño porque estamos ordenando valijas y no encuentro nada”, contó quien luego de acomodar los vestidores, disfrutó de la pileta junto a sus hijos.